Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує приватні оголошення про тимчасовий прихисток для людей, що потребують безпечного місця проживання, передає Politeka.

Сервіс працює як посередник між тими, хто готовий надати кімнату або квартиру, і внутрішньо переміщеними особами, які шукають житло без оплати. Пропозиції охоплюють різні міста регіону та відрізняються умовами проживання.

У Дніпрі доступний варіант поселення в окремій кімнаті трикімнатної квартири на проспекті Богдана Хмельницького. Помешкання вже має мешканку літнього віку, тому пропозиція орієнтована на жінку пенсійного віку. Формат передбачає проживання однієї особи в спокійних побутових умовах.

У Кам’янському пропонують кілька варіантів розміщення. Серед них — кімнати для жінок із дітьми без додаткової оплати комунальних послуг, а також окремі приміщення з базовими умовами, де наголошується на тимчасовому характері проживання для тих, хто потребує термінового прихистку.

У Кривому Розі доступна пропозиція двокімнатної квартири після ремонту на вулиці Незалежності України. Помешкання обладнане побутовою технікою та розраховане на жінок із дітьми або невеликі сім’ї з двох осіб.

Усі ці варіанти формують єдину систему локальних оголошень, де мешканці регіону пропонують тимчасовий дах над головою на різних умовах. Саме безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області через подібні сервіси дозволяє швидше знайти безпечне місце для проживання в межах області.

Останні новини України:

