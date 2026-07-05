В этом контексте гуманитарная помощь пенсионерам в Одесской области остается важным элементом социальной защиты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области реализуется через несколько параллельных инициатив, которые объединяют волонтерские организации и местные структуры для поддержки пожилых людей, сообщает Politeka.

Основной упор программ сделан на обеспечении горячим питанием, продуктовыми наборами и адресной доставкой для граждан, не имеющих возможности самостоятельно посещать пункты выдачи. Такой формат позволяет охватить наиболее уязвимые категории населения.

В центре города на Водопроводной, 13 благотворительный фонд « Гостиная хата » ежедневно с 12:30 организует выдачу горячих блюд, чая и свежего хлеба. Для многих пожилых людей это становится регулярной поддержкой в ​​повседневной жизни.

Процедура получения максимально упрощена: достаточно предъявить паспорт и идентификационный код. Организаторы отмечают, что система выдачи построена так, чтобы избегать очередей и скоплений людей.

На Ришельевской, 18 работает гуманитарный волонтерский центр , где по графику выпускаются продуктовые наборы и базовая одежда. Это позволяет пенсионерам получать не только продукты питания, но и вещи первой необходимости для быта.

БФ « Женщины Рядом » сосредотачивается на доставке помощи прямо домой. Волонтеры посещают людей, которые из-за состояния здоровья или других обстоятельств не могут самостоятельно добраться до пунктов выдачи, что значительно расширяет охват программы.

Отдельно государственные службы через Департамент труда и социальной политики обеспечивают дополнительную поддержку в виде субсидий по оплате коммунальных услуг и бесплатного питания в территориальных центрах социального обслуживания.

В этом контексте гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области остается важным элементом социальной защиты, объединяющей материальную поддержку и ежедневную заботу о пожилых людях.

Действующие программы продолжают работать на постоянной основе, обеспечивая пенсионерам доступ к необходимой помощи в разных форматах.

Источник

Последние новости Украины: