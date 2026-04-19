Подорожание проезда в Днепропетровской области в Каменском пересматривают стоимость поездок в городских маршрутках на фоне роста расходов на горючее и содержания транспорта, передает Politeka.

Причиной изменений называют подорожание горюче-смазочных материалов, которое влияет на работу перевозчиков по всей стране. В городской власти отмечают, что решение должно обеспечить стабильность пассажирских перевозок во время военного положения.

Исполнительный комитет городского совета рассматривает проект обновленных тарифов. Соответствующий документ сформирован на основе обращений предприятий, обслуживающих маршруты.

В настоящее время перевозку в городе осуществляют ЧП «Экспресс-2001», ООО «Интерспецмаркет», ООО «Евромаршрут» и коммунальное предприятие городского совета «Транспорт». Именно они подали предложения по коррекции стоимости.

Согласно соответствующему проекту, цена одной поездки может составлять от 14 до 20 гривен в зависимости от маршрута и условий обслуживания. Окончательные параметры должны быть определены при принятии решения исполкомом.

Также предусмотрено, что новые правила вступят в силу на следующий день после официального обнародования. В то же время, предыдущие решения 2022 и 2023 годов потеряют силу.

В результате подорожание проезда в Днепропетровской области в пределах Каменского становится частью более широкого пересмотра тарифной политики, связанного с изменением экономических условий работы городского транспорта.

Также следует отметить, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом реальных расходов перевозчиков и спроса на перевозку.

