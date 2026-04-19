Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у Кам’янському переглядають вартість поїздок у міських маршрутках на тлі зростання витрат на пальне та утримання транспорту, передає Politeka.

Причиною змін називають подорожчання паливно-мастильних матеріалів, яке впливає на роботу перевізників по всій країні. У міській владі наголошують, що рішення має забезпечити стабільність пасажирських перевезень під час воєнного стану.

Виконавчий комітет міської ради розглядає проєкт оновлених тарифів. Відповідний документ сформований на основі звернень підприємств, що обслуговують маршрути.

Нині перевезення у місті здійснюють ПП «Експрес-2001», ТОВ «Інтерспецмаркет», ТОВ «Євромаршрут» та комунальне підприємство міської ради «Транспорт». Саме вони подали пропозиції щодо корекції вартості.

Згідно з відповідним проєктом, ціна однієї поїздки може становити від 14 до 20 гривень залежно від маршруту та умов обслуговування. Остаточні параметри мають визначити після ухвалення рішення виконкомом.

Також передбачено, що нові правила набудуть чинності наступного дня після офіційного оприлюднення. Водночас попередні рішення 2022 та 2023 років втратять силу.

У підсумку подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у межах Кам’янського стає частиною ширшого перегляду тарифної політики, пов’язаного зі зміною економічних умов роботи міського транспорту.

Також варто зауважити, що подальші рішення ухвалюватимуть із урахуванням реальних витрат перевізників та попиту на перевезення.

Останні новини України:

