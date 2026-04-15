Предусмотрены плановые графики отключения света в Сумской области на 16 апреля.

Графики отключения света в Сумской области на 16 апреля охватят отдельные населенные пункты, где будут действовать ограничения из-за важных работ энергетиков, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумыоблэнерго».

Предусмотрены плановые графики отключения света в Сумской области на 16 апреля, связанные с проведением технического обслуживания и профилактических работ на электросетях.

С 08:00–16:30 часа будут продолжаться дополнительные графики отключения света в городе Лебедын. Обесточат дома по следующим адресам:

Козиивка — 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Новопетривська — 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 123, 127, 129

Пылыпынська — 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

Садова — 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40

Сергия Корольова — 23, 24, 25, 26

Козацькый — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27

Калынова — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31Д, 32

Небеснои Сотни — 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Петропавливська — 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120

Калиниченків — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 68, 70, 70А, 72, 76, 78, 80А, 82, 84, 84А, 86, 103, 104, 104А, 106, 108, 109, 112, 113, 128, 130, 131, 133, 133А, 136

Сичова — 11, 12

Рыбна — 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45

Камянка — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Незалежности — 1, 2, 2Б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Пылыпа Орлыка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Селыщанська — 38, 42, 44

С 08:30–16:30 часов отсутствует электричество в городе Конотоп. Обесточат дома, находящиеся по следующим адресам:

Володымыра Ивасюка — 1, 3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18–23, 24–30, 31А, 32–37, 40, 42, 44, 46, 68, 70, 72, 74А

Интернатна — 108А, 112, 112А, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 128А, 130, 130А, 132, 136, 191А, 199.

С 08:00–16:30 вводятся плановые ограничения электричества в городе Глухив. Они охватят следующие улицы и дома:

Магдебурзького права — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Гоголя — № 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 32Г, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39Б, 39В, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 92, 94

Юрия Коваленка — № 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144

Незламности — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13

Новый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6

Украинськых повстанцив — № 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 46, 67Г

Ивана Кочубея — № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 27В, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82

Индустриальна — № 1, 7

Вокзальна — № 4, 4А, 6, 6А, 8, 9

Промыслова — № 4, 6

Кыивська — № 1, 1В, 2, 4, 4Б.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумах: как именно выросли цены на билеты.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Сумской области: по каким причинам это может произойти.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие новые цены могут быть установлены.