Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе продолжает оказываться через волонтерские центры и городские программы поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе остается одним из ключевых направлений работы благотворительных организаций и социальных служб, сообщает Politeka.

В Одессе действуют сразу несколько инициатив, обеспечивающих пенсионеров горячими обедами, продуктовыми наборами и другой необходимой гуманитарной помощью.

Одним из пунктов поддержки является Благотворительный Фонд "Гостиная хата", работающая на улице Водопроводная, 13. Там ежедневно с 12:30 организуют выдачу горячих блюд, чая и свежего хлеба.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно иметь при себе паспорт и ИНН. Волонтеры отмечают, что процесс организован таким образом, чтобы избегать скоплений и очередей.

Кроме того, системная гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется через волонтерский центр на улице Ришельевская, 18.

Здесь жильцы могут получать продуктовые наборы и одежду, но выдача производится не каждый день, а один раз в два месяца. Отдельное внимание уделяется людям, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Благотворительный фонд "Женщины Рядом" организует адресную доставку необходимых наборов для маломобильных граждан. Это позволяет охватить те категории населения, которые по состоянию здоровья не могут посещать пункты выдачи.

В то же время поддержка включает и государственные механизмы. Через Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета пожилые люди с низкими доходами могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг в размере до 50 процентов.

А также – бесплатные обеды в территориальных центрах социального обслуживания в разных районах города.

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