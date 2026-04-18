Новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает внедрение новых QR-кодов, постепенно появляющихся в общественном транспорте города.

Новая система оплаты за проезд в Виннице уже начала действовать в общественном транспорте, где ввели цветные QR-коды для оплаты поездок, сообщает Politeka.

Как отмечают в местной транспортной компании, отдельные наклейки предусмотрены для клиентов ПриватБанка и monobank, однако можно рассчитаться картой любого банка.

В компании объяснили, что новая система оплаты за проезд в Виннице предполагает, что цветные QR-коды постепенно размещают во всех видах городского транспорта.

Пассажирам предлагают выбрать удобный вариант расчета, отсканировать код и совершить платеж без наличных денег. Зрительно коды отличаются по цвету, ведь для ПриватБанка они имеют желтый оттенок, а для monobank розовый.

Воспользоваться новой системой оплаты за проезд Винницы можно несколькими способами. В частности, через приложение «Приват24» достаточно отсканировать QR-код, выбрать количество билетов, указать карту и подтвердить платеж.

После этого электронный билет хранится в разделе транспорт в приложении. Также покупку билета можно совершить через камеру смартфона, после чего открывается страница в браузере.

Там нужно выбрать количество билетов и способ расчета, включая Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. Аналогично работает механизм и для пользователей monobank.

После сканирования кода нужно подтвердить транзакцию, а билет открывается в обозревателе со всей необходимой информацией и QR-кодом для проверки.

Кроме того, покупку можно совершить и через камеру смартфона, выбрав подходящий способ расчета. Для проверки билета достаточно повторно отсканировать код, после чего приложение покажет его статус.

