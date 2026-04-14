Украинцам показали плановые графики отключения света в Винницкой области на 15 апреля.

Графики отключения света в Винницкой области на 15 апреля вводятся только в отдельных населенных пунктах, где будут проходить ремонтные работы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили на официальном сайте «Вінницяобленерго».

С 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Бронныця. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Головна: 5, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71А, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87А, 88, 89, 91, 93, 94Б, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 132А, 133, 134, 135, 136, 138, 142, 145;

Головна 138, 140/2.

Дачна: 42

Новоселив: 2

Садова: 3, 3Б, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 136.

С 9 до 17 часов вводятся дополнительные выключения в городе Могилев-Подильськый в домах, расположенных по следующим адресам:

Академика Заболотного: 2А, 5, 2/13, 2, 25, 2, 30, 36, 37, 47А, 51, 53А

Ракова Шыйка: 7, 48, 50

Шаргородська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29/19, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60А, 64, 66, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 112А, 114, 116, 118, 118Б, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 138, 140, 142, 148, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174;

Вячеслава Чорновола: 2, 3

провулок 1-й Шаргородськый: 18

провулок 2-й Шаргородськый: 4, 7, 13, 15.

