Нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає впровадження нових QR-кодів, які поступово з’являються у громадському транспорті міста.

Нова система оплати за проїзд у Вінниці вже почала діяти у громадському транспорті, де запровадили кольорові QR-коди для оплати поїздок, повідомляє Politeka.

Як зазначають у місцевій транспортній компанії, окремі наліпки передбачені для клієнтів ПриватБанку та monobank, однак розрахуватися можна карткою будь-якого банку.

У компанії пояснили, що нова система оплати за проїзд у Вінниці передбачає, що кольорові QR-коди поступово розміщують у всіх видах міського транспорту.

Пасажирам пропонують обрати зручний варіант розрахунку, відсканувати код і здійснити платіж без готівки. Візуально коди відрізняються за кольором, адже для ПриватБанку вони мають жовтий відтінок, а для monobank рожевий.

Скористатися новою системою оплати за проїзду Вінниці можна кількома способами. Зокрема, через застосунок «Приват24» достатньо відсканувати QR-код, обрати кількість квитків, вказати картку та підтвердити платіж.

Після цього електронний квиток зберігається у розділі транспорт у додатку. Також купівлю квитка можна здійснити через камеру смартфона, після чого відкривається сторінка у браузері.

Тампотрібно обрати кількість квитків і спосіб розрахунку, включно з Google Pay, Apple Pay або банківською карткою. Аналогічно працює механізм і для користувачів monobank.

Після сканування коду потрібно підтвердити транзакцію, а квиток відкривається у браузері з усією необхідною інформацією та QR-кодом для перевірки.

Крім того, купівлю можна здійснити і через камеру смартфона, обравши відповідний спосіб розрахунку. Для перевірки квитка достатньо повторно відсканувати код, після чого застосунок покаже його статус.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.