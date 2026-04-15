Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 апреля в Полтавской области свидетельствует об чередовании облачных периодов, дождей и кратких прояснений при относительно умеренных температурах, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 16 по 22 апреля в Полтавской области опубликовали на сайте sinoptik.ua.

16 апреля в регионе ожидается относительно теплый день с постепенным прояснением. Облака, которые появятся днем, будут исчезать ближе к вечеру и осадков не прогнозируется.

На следующий день, 17 апреля, небо будет облачным, хотя днем ​​возможны короткие просветления, а осадков также не предполагается.

В эти два дня температурные показатели будут постепенно колебаться от прохладного утра до более комфортного дневного тепла.

Прогноз погоды на неделю с 16 по 22 апреля в Полтавской области предполагает, что 18 апреля облачность будет преобладать, солнце появляется редко. Однако существенных осадков не ожидается.

Уже 19 апреля погодные условия усложнятся, в течение дня будет облачно, а днем ​​возможен мелкий дождь, который ближе к вечеру будет постепенно ослабевать.

Дальше синоптическая ситуация будет оставаться сложной. 20 апреля в регионе будет преобладать облачность, в дневные часы возможен мелкий дождь, который к вечеру постепенно прекратится.

21 апреля сохранится облачность к дождю. 22 апреля в регионе сохранится преимущественно облачная атмосфера с дождем, которая может занять день.

Таким образом, указанный период в нашем регионе будет проходить под влиянием переменной облачности и периодических осадков. Местным жителям советуют готовиться к повышенной влажности и не забывать брать с собой парсаольку.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что обещает этот проект.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.