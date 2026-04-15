Детальний прогноз погоди на тиждень з 16 до 22 квітня в Полтавській області опублікували на сайті sinoptik.ua.

16 квітня в регіоні очікується відносно теплий день із поступовим проясненням. Хмари, що з’являться вдень, зникатимуть ближче до вечора і опадів не прогнозується.

Наступного дня, 17 квітня, небо залишатиметься переважно хмарним, хоча вдень можливі короткі просвітлення, а опадів також не передбачається.

У ці два дні температурні показники поступово коливатимуться від прохолодного ранку до більш комфортного денного тепла.

Прогноз погоди на тиждень з 16 до 22 квітня в Полтавській області передбачає, що 18 квітня хмарність переважатиме, сонце з’являтиметься рідко. Однак істотних опадів не очікується.

Уже 19 квітня погодні умови ускладняться, протягом дня утримається хмарність, а вдень можливий дрібний дощ, який ближче до вечора поступово слабшатиме.

Далі синоптична ситуація залишатиметься складною. 20 квітня у регіоні переважатиме хмарність, у денні години можливий дрібний дощ, який до вечора має поступово припинитися.

21 квітня збережеться хмарність до дощ. 22 квітня в регіоні утримається переважно хмарна атмосфера з дощем, що може тривати впродовж дня.

Таким чином, вказаний період у нашому регіоні проходитиме під впливом змінної хмарності та періодичних опадів. Місцевим жителям радять готуватися до підвищеної вологості і не забувати брати із собою парсаольку.

