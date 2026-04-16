Введены дополнительные графики отключения света в Кировоградской области на 17 апреля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 17 апреля вводятся только в части региона, где будут производиться работы на электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Введены дополнительные графики отключения света в Кировоградской области на 17 апреля. Они связаны с проведением необходимых технических работ на электросетях, имеющих целью обеспечить их стабильную и безопасную работу.

С 09:00 до 16:00 в селе Аджамка будет отсутствовать электроэнергия. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Ставкова — 1, 3, 5-9, 11-13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 41

Червоноярськый пров. — 2А, 3

Камяный пров. — 1, 3-9, 11

С 09:00 до 17:00 в селе Червоный Яр не будет электричества. Дополнительные обесточивания будут действовать на следующих улицах:

Молодижна — 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 57А, 59А, 61, 63

Тракторный пров. — 1, 1Б

С 09:00 до 17:00 часов в населенном пункте Олександрия исчезнет свет на улицах:

Братська — 12, 14-17, 19, 21, 23

Бульварна — 19, 21, 23, 27, 29-30, 32, 34

Дибровы — 42, 51-53, 55, 57, 63

Юрия Осмоловського — 1, 10, 12, 14

Якова Шахунянца пров. — 1

С 09:00 до 17:00 в селе Вильшанка будут действовать отключения, однако только по следующим адресам:

Володымыра Вынныченка — 6, 8, 10-17, 19-20, 22-30, 33-40, 42-44, 50, 56, 74

Героив Небеснои Сотни — 4, 41, 43, 45, 47, 49, 49А

Героив Рятувальныкив — 1А, 3-10, 12-25, 27, 32А, 34, 36, 38

Гоголя — 3, 7-8, 12-15, 17-28, 30-32, 34-38, 38А, 39, 41, 43, 45-48, 50, 52, 54, 56

Гранитна — 22

Зарична — 1-4, 7-10, 12, 14-18, 19А, 20-25, 25А, 26-28, 30, 32-36, 38-44, 46-47, 49-50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 90

Затышна — 1, 1А, 2-7, 7А, 8-9

Кожемякина — 2-6, 8-10, 12-14, 16, 16А, 17-28, 30-33, 33А, 34-40, 42-58, 61-72, 74, 76-84, 87-89, 91-94, 94А, 98-99

Крайтора С.П. ім. — 1-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Лабораторна — 1, 3, 5-6, 9, 11

Леси Украинкы — 4-7, 11, 13

Ливобережна — 1, 1В, 2, 4, 6-7, 9, 11-21, 21А, 22-23, 23А, 24-25, 28-32, 34, 37-40, 42, 45-47, 49, 49А, 50-51, 53-56, 58-59, 61, 63, 65, 68, 73, 75, 77

Марии Червенко — 1-6, 8, 11-13, 13А, 14-15, 15А, 16, 18-19, 21-28, 30-34, 36-37, 39-40, 42-44, 47-48, 50-53, 58-60, 62, 10902

Мыру — 56-57, 57К16, 57К8, 58-60, 69, 76, 78-81, 83, 85-89, 92-95, 99-101, 103-104, 106-111, 113-115, 117-129, 131-133, 135-136, 137А, 138-144, 146, 148-152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168

Пивнична — 1-7, 9-13, 16-19, 21, 23-30, 32, 35, 37-45, 47-51, 53-56, 58-61, 63-65, 67, 69-70, 72-73, 76-77, 79, 82-83, 85-89, 91-93, 95-98, 101, 103, 105, 107-108, 115, 124-125, 130, 132-134, 137-139, 143-145, 147-148, 151, 154

Пивничный пров. — 1, 3, 5-7, 10

Сынюха пров. — 4-11, 13, 15, 17, 19

Степова — 2-15, 15А, 16-17, 17А, 18-27, 29-32, 34-35, 37-39, 42, 44, 46-50, 53, 55, 57-59, 62-63, 65-69

Степовый пров. — 11-12, 15-26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 45, 47, 49

Схидный пров. — 1-2, 2А, 3-9, 14, 16-21, 23-24

Украинська — 2-3, 5-15, 17-23, 28-38, 40-42, 44, 46-49, 51, 53-56, 58-61, 63-69, 72-77, 79-107, 110-113, 115, 117-129, 131, 135

Центральна — 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41-43, 45, 47-48, 50-64, 66-70, 72-76, 78-96, 98-110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138.

