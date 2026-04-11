Подорожание продуктов в Кировоградской области в последнее время стало заметно для жителей региона, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Кировоградской области заметно в разных категориях товаров, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Министерства финансов, существенное подорожание продуктов в Кировоградской области особенно заметно на примере рыбы, молочных товаров и хлебо-булочных изделий.

К примеру, карп потрачен весом 1 кг в Megamarket по состоянию на 6 апреля стоил 345,00 гривен, у Novus 229,00 гривен, а среднемесячная цена в марте была 275,00 гривен.

Молочные продукты в Кировоградской области демонстрируют подорожание. Сметана Просто наше 20% весом 340 граммов в Megamarket и Novus продаются за 70,50 гривен, в Metro 64,48 гривен, тогда как в марте средняя стоимость составляла всего 56,91 гривен.

Такое повышение означает, что даже базовые молочные товары теперь требуют более тщательного планирования расходов и внимательного отслеживания акций в магазинах во избежание чрезмерных затрат.

Что касается хлебо-булочных изделий, батон Киевский Нарезной весом 500 граммов Novus стоит 40,46 гривен, а у Auchan 39,40 гривен, по сравнению со среднемесячной ценой в марте 38,84 гривен.

Это небольшое, но заметное поднятие тоже влияет на повседневные покупки, поскольку хлеб остается основной позицией в довольственных корзинах украинских семей.

Экономисты объясняют, что рост ценников обусловлен комбинацией факторов, включая сезонные колебания, логистические расходы и ценовую политику торговых сетей.

Это означает, что потребителям приходится тщательно планировать покупки и сравнивать цены в разных магазинах, чтобы минимизировать издержки.

