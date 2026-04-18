Самые дешевые квартиры в Киевской области остаются востребованным сегментом недвижимости, потому рассказываем об этом больше.

Самое дешевое жилье в Киевской области чаще всего представлено небольшими смарт квартирами, или жильями в небольших населенных пунктах, сообщает Politeka.

Все самые дешевые квартиры Киевской области мы нашли среди объявлений на платформе OLX.

В большинстве случаев это компактные жилища эконом и комфорт класса, которые предлагаются как под индивидуальное обустройство, так и для последующего проживания или инвестиций.

Первый вариант среди самых дешевых квартир в Киевской области расположен в селе Любарцы. Стоимость объекта составляет 239 тысяч гривен.

Это смартквартира студийного типа площадью 18,2 м², расположенная на первом этаже четырехэтажного дома жилого фонда 2011-2020 годов.

Жилье имеет смежный санузел и подготовлен под чистовую отделку. В жилище полностью заменено электричество, снята старая штукатурка к кирпичу, что позволяет завершить ремонт по собственному усмотрению.

Второй объект находится в селе Святопетровское, в жилом комплексе «Петровский квартал». Стоимость составляет 348 тысяч гривен.

Это однокомнатное жилье площадью 36,09 м², расположенное на четвертом этаже 10-этажного дома комфорт класса. Планировка свободная, кухня имеет площадь 17,54 м².

Дом продается без ремонта от застройщика, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Жилой комплекс имеет закрытую территорию с охраной и собственной инфраструктурой, включая детские сады, школу, магазины, аптеки и заведения питания.

Третий вариант расположен в городе Тетиеве. Стоимость объекта составляет 370 тысяч гривен. Это трехкомнатное жилье площадью 58 м², расположенное на первом этаже двухэтажного дома жилого фонда 80-90-х годов.

Жилье имеет раздельную планировку и находится под чистовой обработкой. В помещении установлены новые металлопластиковые окна, есть возможность завершения ремонта.

