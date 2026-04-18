Найдешевші квартири в Київській області залишаються затребуваним сегментом нерухомості, тому розповідаємо про це більше.

Найдешевше житло в Київській області найчастіше представлене невеликими смарт квартирами, або ж помешканнями в невеликих населених пунктах, повідомляє Politeka.

Усі найдешевші квартири в Київській області ми знайшли серед оголошень на платформі OLX.

У більшості випадків це компактні помешкання економ і комфорт класу, які пропонуються як під індивідуальне облаштування, так і для подальшого проживання або інвестицій.

Перший варіант серед найдешевших квартир в Київській області розташований у селі Любарці. Вартість об’єкта становить 239 тисяч гривень.

Це смартквартира студійного типу площею 18,2 м², розміщена на першому поверсі чотириповерхового будинку житлового фонду 2011–2020 років.

Житло має суміжний санвузол та підготовлено під чистову обробку. У житлі повністю замінена електрика, знята стара штукатурка до цегли, що дозволяє завершити ремонт на власний розсуд.

Другий об’єкт знаходиться у селі Святопетрівське, у житловому комплексі «Петровський квартал». Вартість становить 348 тисяч гривень.

Це однокімнатне житло площею 36,09 м², розташоване на четвертому поверсі десятиповерхового будинку комфорт класу. Планування вільне, кухня має площу 17,54 м².

Помешкання продається без ремонту від забудовника, а введення в експлуатацію заплановане на 2029 рік.

Житловий комплекс має закриту територію з охороною та власною інфраструктурою, включно з дитячими садками, школою, магазинами, аптеками та закладами харчування.

Третій варіант розташований у місті Тетіїв. Вартість об’єкта становить 370 тисяч гривень. Це трикімнатне житло площею 58 м², розташоване на першому поверсі двоповерхового будинку житлового фонду 80–90-х років.

Житло має роздільне планування та перебуває у стані під чистову обробку. У помешканні встановлені нові металопластикові вікна, є можливість завершення ремонту.

