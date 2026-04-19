Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области доступны в рамках благотворительной инициативы, объединяющей гуманитарную поддержку с развитием донорского движения, сообщает Politeka.

Программа работает на постоянной основе и ориентирована на социально уязвимые группы населения, а также людей, которые приобщаются к сдаче крови. Таким образом, инициатива объединяет помощь и популяризацию важной медицинской практики.

Организацию выдачи обеспечивают Харьковский областной центр службы крови совместно с благотворительным фондом Виктории Кинзбурской-Кинза. Проект направлен на поддержку граждан, участвующих в донорстве и одновременно нуждающихся в базовом социальном обеспечении.

Каждую пятницу сдающие кровь доноры получают продуктовые наборы как форму благодарности за вклад в систему здравоохранения. По данным организаторов, только за одну из недель помощь получили 49 жителей Харьковщины.

Координаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области выдаются по предварительной регистрации. Для участия необходимо заполнить онлайн-форму, после чего заявители получают подтверждение при наличии наборов.

При получении помощи обязательно нужно предоставить справку о сдаче крови (оригинал или заверенную копию), паспорт и идентификационный код. Это позволяет подтвердить право на участие в программе и обеспечить прозрачное распределение ресурсов.

Организаторы подчеркивают, что подобные инициативы способствуют развитию культуры донорства и укрепляют систему взаимной поддержки, в которой каждый вклад помогает спасать человеческие жизни.

