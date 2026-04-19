Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області видаються за попередньою реєстрацією.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області доступні в межах благодійної ініціативи, що поєднує гуманітарну підтримку з розвитком донорського руху, повідомляє Politeka.

Програма працює на постійній основі та орієнтована на соціально вразливі групи населення, а також людей, які долучаються до здачі крові. Таким чином ініціатива поєднує допомогу та популяризацію важливої медичної практики.

Організацію видачі забезпечують Харківський обласний центр служби крові спільно з благодійним фондом Вікторії Кінзбурської-Кінза. Проєкт спрямований на підтримку громадян, які беруть участь у донорстві та водночас потребують базового соціального забезпечення.

Щоп’ятниці донори, які здають кров, отримують продуктові набори як форму вдячності за внесок у систему охорони здоров’я. За даними організаторів, лише за один із тижнів допомогу отримали 49 жителів Харківщини.

Координатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харківській області видаються за попередньою реєстрацією. Для участі необхідно заповнити онлайн-форму, після чого заявники отримують підтвердження у разі наявності наборів.

Під час отримання допомоги обов’язково потрібно надати довідку про здачу крові (оригінал або завірену копію), паспорт та ідентифікаційний код. Це дозволяє підтвердити право на участь у програмі та забезпечити прозорий розподіл ресурсів.

Організатори підкреслюють, що подібні ініціативи сприяють розвитку культури донорства та зміцнюють систему взаємної підтримки, де кожен внесок допомагає рятувати людські життя.

Останні новини України:

