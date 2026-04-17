Подорожание продуктов в Днепропетровской области зафиксировано по итогам мониторинга цен на апрель 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляют на сайте Минфин .

В сегменте мясной продукции куриная голень (1 кг) стоит 114,00 грн. По сравнению с мартом, когда средний уровень составил 102,06 грн., зафиксирован заметный рост. Динамика объясняется колебаниями поставок и изменением розничных цен в торговых сетях.

Молочная группа также показывает повышение стоимости. Творожный сыр «Комо традиционный 50%» (1 кг) в апреле продается в среднем по 555,12 грн. В предыдущем месяце средний показатель был 559,89 грн, однако в течение периода наблюдались резкие колебания в пределах разных магазинов - от 489,00 до более 600 грн.

Рыбный сегмент показывает умеренные изменения. Карп живой (1 кг) в среднем стоит 245,50 грн. В марте уровень составил 227,30 грн. Несмотря на относительно стабильные цены в течение месяца, итоговое значение выросло из-за коррекции в рознице и изменения предложения на рынке.

Удорожание продуктов в Днепропетровской области связывают с общими экономическими факторами, включая расходы на логистику, сезонные изменения спроса и колебания закупочных цен.

Аналитики отмечают, что продовольственный рынок остается нестабильным, а стоимость отдельных категорий в дальнейшем может изменяться в зависимости от ситуации в поставках и политике торговых сетей.

Специалисты отмечают, что стабилизация стоимости продуктов возможна только при улучшении логистики и снижении затрат в производственной цепи.

