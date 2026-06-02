Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может стать вторым пересмотром стоимости вывоза отходов в течение года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может произойти в ближайшее время, поскольку компания «Экостайл» инициировала очередной пересмотр стоимости вывоза бытовых отходов.

Предприятие подало в исполнительный комитет городского совета новые экономические расчеты по корректировке действующих расценок. Нынешний тариф начал действовать только с 1 февраля этого года, однако оператор рынка заявляет о необходимости его обновления из-за изменения производственных затрат.

По предварительным оценкам компании, для населения сумма в платежках может возрасти в среднем на четыре гривны с человека ежемесячно. Окончательное решение по корректировке должно быть принято исполкомом после рассмотрения поданных документов.

В случае согласования новых показателей жители многоквартирных домов будут платить 91,14 гривны вместо нынешних 87,23 гривны. Для жителей частного сектора стоимость услуги увеличится с 91,39 до 95,47 гривны на человека.

В "Экостайле" объясняют необходимость пересмотра существенным ростом затрат на обеспечение работы спецтехники. Одним из главных факторов называют подорожание дизельного горючего, которое за последний период увеличилось более чем на 41%.

Эксперты отмечают, что топливная составляющая одна из ключевых в структуре себестоимости таких сервисов. От нее зависит работа мусоровозов, логистика маршрутов и общие затраты на обслуживание.

Поданные материалы находятся на рассмотрении. После изучения расчетов должностные лица должны определить, соответствует ли предложенная корректировка экономическим показателям и действующим нормативам.

Таким образом, повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может стать вторым пересмотром стоимости вывоза отходов в течение года и непосредственно повлиять на будущие начисления для населения.

Источник: dostup_media

