Согласно условиям денежной помощи для ВПЛ и не только в Одесской области, предпочтение при отборе кандидатов будут отдаваться в зависимости от требований.

ВПЛ и другие уязвимые категории украинцев могут получить денежную помощь в Одесской области в рамках международной грантовой программы, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует международная организация Helvetas Swiss Intercooperation. Программа направлена ​​на поддержку украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, потеряли источники дохода или понесли убытки в предпринимательской деятельности.

Участниками программы могут стать физические лица-предприниматели, самозанятые граждане и лица, ведущие независимую профессиональную деятельность. Особое внимание организаторы уделяют заявителям, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены переехать в более безопасные регионы Украины или возобновляют деятельность после повреждения или потери бизнеса.

Согласно условиям проекта, предпочтение при отборе кандидатов будут предоставлять гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения. Кроме того, приоритетное право на получение грантовых средств будет иметь:

Получили статус внутреннего переселенца;

Став ВПЛ, вернулись в прежний адрес проживания;

Имеют статус ветерана;

Является лицом с инвалидностью;

Имеют в содержании лицо с инвалидностью;

Является членом семьи погибшего военнослужащего;

Одинокие отец или мать;

Многодетные матери и родители;

пенсионеры, в возрасте более 60 лет.

Также дополнительные возможности для участия предусмотрены для женщин и молодежи, которые планируют завести или расширить собственное дело.

Размер денежной помощи в Одесской области будет определяться индивидуально в зависимости от потребностей заявителя и представленного бизнес-плана. Максимальная сумма гранта составляет до 3126 долларов США, что эквивалентно примерно 139 тысячам гривен.

В то же время, организаторы напоминают, что грантовые средства подлежат налогообложению. Из суммы может быть удержано 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. После вычета обязательных платежей фактический объем финансовой поддержки может составить около 107 тысяч гривен.

Условиями программы предусмотрено, что грант может быть оформлен только на одного члена семьи. Вырученные средства разрешается использовать на приобретение оборудования для ведения бизнеса, закупку необходимых расходных материалов, а также оплату услуг, связанных с развитием или возобновлением предпринимательской деятельности.

Для участия в программе необходимо заполнить специальную анкету и предоставить документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям. Подать заявку можно до 12 июня включительно. Потенциальным участникам рекомендуют не откладывать регистрацию и предварительно подготовить весь пакет необходимых документов.

Источник: ГУРТ.

