Подорожание проезда во Львове стало одним из самых заметных изменений в сфере общественного транспорта среди крупных украинских городов , сообщает Politeka.

Новые тарифы начали действовать с 16 мая, а причиной пересмотра стоимости называют увеличение расходов на перевозку пассажиров и рост цен на топливо.

После обновления расценок львовяне и гости города оплачивают разную сумму в зависимости от способа расчета. Самым дорогим остается билет при оплате наличными - 30 гривен за поездку.

Для тех, кто пользуется банковской картой, стоимость составляет 26 гривен. В то же время владельцы транспортной карты «ЛеоКарт» или пользователи мобильного приложения могут воспользоваться более низким тарифом — 23 гривны.

Отдельные условия предусмотрены для студентов. При наличии льготной карты цена одной поездки составляет 11,5 гривны, что позволяет существенно снизить затраты на ежедневные передвижения по городу.

Специалисты отмечают, что удорожание проезда во Львове произошло на фоне общеукраинской тенденции пересмотра тарифов. Во многих населенных пунктах перевозчики и органы местного самоуправления пересматривают финансовые показатели из-за увеличения эксплуатационных расходов и стоимости энергоресурсов.

На этом фоне Киев пока сохраняет один из самых низких тарифов среди самых больших городов страны. Поездка в метро, ​​автобусах, трамваях и троллейбусах столицы стоит 8 гривен, а при использовании транспортной карты сумма может быть еще меньше.

В городских властях Львова подчеркивают, что обновленные расценки должны помочь поддерживать стабильную работу транспортной системы и обеспечивать надлежащий уровень обслуживания пассажиров.

Источник: fakty

