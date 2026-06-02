Дефицит продуктов в Запорожье может обостриться на фоне ожидаемого сокращения урожая косточковых культур в стране, что может повлиять на баланс предложения на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков аграрного сектора, в 2026 году Украина может потерять значительную часть урожая абрикосов – ориентировочно 40–60%, а также персиков – около 30–50% по сравнению со среднестатистическими показателями предыдущих лет. Основным фактором называют нестабильные погодные условия в период активного цветения, когда даже короткие похолодания критически влияют на формирование плодов.

Эксперты отрасли отмечают, что наиболее уязвимыми остаются центральные и южные области, где косточковые культуры созревают раньше и сильнее реагируют на температурные колебания. В случае существенных потерь часть внутреннего спроса планируется покрывать импортными поставками, однако их объем может оказаться недостаточно для полной компенсации дефицита.

Также прогнозируется заметное влияние на ценовую динамику. По разным сценариям стоимость абрикосов и персиков может возрасти от 20% до 80% в зависимости от масштаба потерь урожая и доступности импорта на рынке. Среди основных стран-поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, традиционно закрывающие часть сезонного спроса.

Специалисты дополнительно обращают внимание на биологические особенности этих культур. Ранние сорта косточковых наиболее чувствительны к весенним заморозкам, а даже непродолжительное снижение температуры во время цветения может привести к потере значительной части завязи, непосредственно отражающейся на конечном урожае.

В итоге Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как опосредованное последствие общеукраинских аграрных рисков, которые формируются под влиянием погодных факторов, сокращения производства и ограниченных возможностей импортного замещения.

