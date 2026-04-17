Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зафіксоване за підсумками моніторингу цін станом на квітень 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надають на сайті Мінфін.

У сегменті м’ясної продукції курятина гомілка (1 кг) коштує 114,00 грн. Порівняно з березнем, коли середній рівень становив 102,06 грн, зафіксовано помітне зростання. Динаміка пояснюється коливаннями постачання та зміною роздрібних цін у торгових мережах.

Молочна група також демонструє підвищення вартості. Сир твердий «Комо традиційний 50%» (1 кг) у квітні продається в середньому по 555,12 грн. У попередньому місяці середній показник був 559,89 грн, однак протягом періоду спостерігалися різкі коливання в межах різних магазинів — від 489,00 грн до понад 600 грн.

Рибний сегмент показує помірні зміни. Короп живий (1 кг) у середньому коштує 245,50 грн. У березні рівень становив 227,30 грн. Попри відносно стабільні ціни впродовж місяця, підсумкове значення зросло через корекцію у роздрібі та зміну пропозиції на ринку.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області пов’язують із загальними економічними факторами, серед яких витрати на логістику, сезонні зміни попиту та коливання закупівельних цін.

Аналітики зазначають, що продовольчий ринок залишається нестабільним, а вартість окремих категорій надалі може змінюватися залежно від ситуації у постачанні та політики торгових мереж.

Фахівці зазначають, що стабілізація вартості продуктів можлива лише за умов покращення логістики та зниження витрат у виробничому ланцюгу.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.