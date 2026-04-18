Эксперты увязывают подорожание проезда в Днепропетровской области с необходимостью поддержать стабильность транспортной системы.

Подорожание проезда в Днепропетровской области может стать реальностью в ближайшее время, сообщает Politeka.

В Павлограде готовят пересмотр тарифов в городском общественном транспорте, где ожидается существенная корректировка стоимости поездок.

По предварительным расчетам городского совета , цена одной поездки в маршрутном такси может вырасти на 6-7 гривен и достичь диапазона 18-20 гривен для пассажира.

Отдельно отмечается, что новый уровень тарифа будет применяться при расчете компенсаций за льготные перевозки, что повлияет на бюджетные расходы общины.

Официальное сообщение обнародовано через сайт Павлоградского городского совета, где указаны причины пересмотра стоимости и параметры будущих изменений.

Среди ключевых факторов называют резкий рост расходов на горючее, который после начала военных событий увеличился более чем на 40%.

Дополнительно перевозчики указывают на дефицит ресурсов для технического обслуживания автобусов, что влияет на безопасность движения и соблюдение графиков рейсов.

Именно из-за экономического давления отрасли эксперты связывают удорожание проезда в Днепропетровской области с необходимостью поддержать стабильность транспортной системы и избежать сокращения маршрутов.

В городских властях также подчеркивают, что без обновления тарифов предприятия рискуют работать с убытками и упускать возможность обеспечивать регулярные перевозки.

Проект решения вынесен на обсуждение, а предложения от жителей принимают в течение одного месяца по адресу ул. Соборная, 95, кабинет 206

После завершения консультаций окончательное решение будет принято с учетом замечаний общины и финансовых показателей перевозчиков.

