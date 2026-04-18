Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області може стати реальністю найближчим часом, передає Politeka.

У Павлограді готують перегляд тарифів у міському громадському транспорті, де очікується суттєве коригування вартості поїздок.

За попередніми розрахунками міської ради, ціна однієї поїздки у маршрутному таксі може зрости на 6–7 гривень і сягнути діапазону 18–20 гривень для пасажира.

Окремо зазначається, що новий рівень тарифу застосовуватимуть також під час розрахунку компенсацій за пільгові перевезення, що вплине на бюджетні витрати громади.

Офіційне повідомлення оприлюднене через сайт Павлоградської міської ради, де вказано причини перегляду вартості та параметри майбутніх змін.

Серед ключових факторів називають різке зростання витрат на пальне, яке після початку воєнних подій збільшилося більш ніж на 40%.

Додатково перевізники вказують на дефіцит ресурсів для технічного обслуговування автобусів, що напряму впливає на безпеку руху та дотримання графіків рейсів.

Саме через економічний тиск галузі експерти пов’язують подорожчання проїзду в Дніпропетровській області із необхідністю підтримати стабільність транспортної системи та уникнути скорочення маршрутів.

У міській владі також наголошують, що без оновлення тарифів підприємства ризикують працювати зі збитками та втрачати можливість забезпечувати регулярні перевезення.

Проєкт рішення винесено на обговорення, а пропозиції від мешканців приймають протягом одного місяця за адресою вул. Соборна, 95, кабінет 206.

Після завершення консультацій остаточне рішення ухвалюватимуть з урахуванням зауважень громади та фінансових показників перевізників.

