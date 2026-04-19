Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 20 по 26 апреля продлятся в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 20 по 26 апреля. Введение временных отключений связано с проведением технического обслуживания и обновлением электросетей. Такие мероприятия необходимы для улучшения работы энергосистемы.

20 апреля 2026 года с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останется село Химчын (улица Шкильна).

Также в период с 20 по 22 апреля 2026 с 09:00 до 17:00 часы отключения будут действовать в поселке Богородчаны (улицы Энергетиков, Ивана Мазепы, Объездна, Тараса Шевченко) и в селе Саджава (улицы Зелена, Леси Украинкы, Лисова, Надрична, Тараса Шевченка, Шкильна).

21 апреля 2026 года с 09:00 до 19:00 часов электроснабжения будет отсутствовать в селе Рожнив на таких улицах: Андрийчука Васыля, Бормотова, В. Андрийчука, Володымыра Вынныченка, Гагарина, Грыгория Сковороды, Демка, Евгена Коновальця, Заболотивська, Ивана Мазепы, Ивана Франка, Ирчана, М. Черемшыны, Мартовыча, Мыхайла Коцюбынського, Мыхайла Старыцького, Мыхайла Хвыльового, Молодижна, Петра Сагайдачного, Печеницька, Тараса Шевченка та Устыма Кармелюка, а также в селе Химчын (улицы Будьонного, Ивана Мазепы, Косивська, Мыру, Петра Сагайдачного).

Отдельно 23-24 апреля 2026 года с 08:00 до 19:00 плановые обесточивания запланированы в селе Пидгайчыкы (улицы Василия Стефаника, Горишня, Заводская).

Последние новости Украины:

