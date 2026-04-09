В Ивано-Франковске был введен новый график движения транспорта, предусматривающий выход на линию современных дуобусов, передает Politeka.

6 апреля первые троллейбусы с автономным ходом соединили ТЦ "Метро", АС-3 и Европейскую площадь.

Девять новых троллейбусов «Электрон» представили общине еще 2 апреля на площади у памятника Ивану Франко. Устройства двигаются под контактной сетью и по улицам без проводов, что расширяет доступ к микрорайонам.

Маршрут охватывает ключевые направления города: Волчинецка, Мазепы, Бульвары, Довженко и Петлюры. Графики пока тестовые, но уже доступны в приложении «Расписание юа», что позволяет жителям планировать поездки по точному времени.

В первый день движение протестовали жители вместе с мэром Русланом Марцинкивым. Он подчеркнул, что новые маршруты должны повысить комфорт и эффективность перевозок, соединяя отдаленные части Ивано-Франковска.

Пассажиры оставили положительные отзывы. Татьяна признается, что новые троллейбусы удобны и понятны, особенно для пенсионеров, а Василий из Харькова отметил, что транспорт организован четко, а техника чистая и современная.

КП "Электроавтотранс" также объявило набор водителей на троллейбусы и автобусы. На предприятии отмечают недостаток персонала, хотя работники работают в определенном графике с перерывами.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске позволяет горожанам быстрее передвигаться и обеспечивает прозрачную систему организации линий, отвечающую потребностям современного города.

Следует отметить, что маршрут №9 работает по утвержденному тестовому расписанию.

Источник

Последние новости Украины:

