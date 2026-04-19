Вводяться графіки відключення світла у Івано-Франківській області на тиждень з 20 по 26 квітня.

Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на тиждень з 20 по 26 квітня будуть тривати в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Вводяться графіки відключення світла у Івано-Франківській області на тиждень з 20 по 26 квітня. Запровадження тимчасових відключень пов’язане з проведенням технічного обслуговування та оновленням електромереж. Такі заходи є необхідними для покращення роботи енергосистеми.

20 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 години без електроенергії залишиться село Хімчин (вулиця Шкільна).

Також у період з 20 по 22 квітня 2026 року з 09:00 до 17:00 години відключення діятимуть у селищі Богородчани (вулиці Енергетиків, Івана Мазепи, Об’їзна, Тараса Шевченка) та в селі Саджава (вулиці Зелена, Лесі Українки, Лісова, Надрічна, Тараса Шевченка, Шкільна).

21 квітня 2026 року з 09:00 до 19:00 години електропостачання буде відсутнє у селі Рожнів на таких вулицях: Андрійчука Василя, Бормотова, В. Андрійчука, Володимира Винниченка, Гагаріна, Григорія Сковороди, Демка, Євгена Коновальця, Заболотівська, Івана Мазепи, Івана Франка, Ірчана, М. Черемшини, Мартовича, Михайла Коцюбинського, Михайла Старицького, Михайла Хвильового, Молодіжна, Петра Сагайдачного, Печеніцька, Тараса Шевченка та Устима Кармелюка, а також у селі Хімчин (вулиці Будьонного, Івана Мазепи, Косівська, Миру, Петра Сагайдачного).

Окремо 23–24 квітня 2026 року з 08:00 до 19:00 години планові знеструмлення заплановані у селі Підгайчики (вулиці Василя Стефаника, Горішня, Заводська).

