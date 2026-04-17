Новый график движения транспорта в Ровно вводится на период Ведущего воскресенья, когда в городе временно ограничат проезд частного транспорта к кладбищу «Новое», сообщает Politeka.

Ограничения будут действовать 18 апреля с 06:00 до 18:00 и 19 апреля с 06:00 до 15:00. Исключение сделают только для общественного транспорта, обеспечивающего подвоз жителей.

Для перевозки пассажиров привлекут 87 автобусов и 3 троллейбуса. Они будут курсировать по специальным маршрутам из разных районов города в кладбище.

В частности, дополнительные рейсы организуют по направлениям от Ленокомбината, микрорайона «Северный», села Юбилейное, Счастливого и других частей общины. Часть маршрутов продолжат или изменят, чтобы охватить самые большие пассажирские потоки.

Отдельные автобусы будут курсировать через центральные улицы - Соборную, Киевскую, Д. Галицкого и Стельмаха, обеспечивая удобное сообщение с кладбищем.

Также предусмотрено усиление работы популярных направлений, в частности, маршрутов №38, №53, №57 и других, где увеличат количество транспорта на линии.

В городских властях отмечают, что Новый график движения транспорта в Ровно разработан с учетом ожидаемого увеличения пассажиропотока в поминальные дни.

Жителям рекомендуют заранее планировать поездки и пользоваться общественным транспортом, поскольку доступ частных автомобилей к кладбищу будет ограничен.

Такие меры должны уменьшить пробки, упорядочить движение и обеспечить безопасный доезд для всех посетителей.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Как сообщала Politeka, Дорогая халатность: поссовет на Ровенщине заплатит 13,5 миллионов за «чужие» топоры.