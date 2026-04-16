В нескольких городах и селах Ровенской области запланированы работы на газовых сетях, из-за чего будет действовать график отключения газа на 17 апреля.

График отключения газа с 17 апреля в Ровенской области предусматривает проведение технического обслуживания внутридомовых сетей в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 17 апреля в Ровенской области означает, что газоснабжение будет временно ограничено для отдельных домов.

В частности, в Радивилове 17 апреля голубое топливо временно прекратят в доме по улице Балки, 7. Работы будут выполнять специалисты местного филиала "Газсети". После их завершения подачу обещают возобновить.

В тот же день ограничения коснутся и других общин. В Дубне и Острожце специалисты Дубенского участка будут проводить обследование многоквартирных домов, поэтому голубого топлива не будет по адресу ул. Пекарская, 26.

В Здолбунове 17 апреля работы запланированы на улице Школьная, 27, 29, 31 и 33, где временно прекратят распределение голубого топлива на период обслуживания.

График отключения газа с 17 апреля в Ровенской области охватывает и Костополь , где работы начались еще 16.04 и будут продолжаться по 17.04 по адресу ул. Степанская, 2б.

После завершения технических мер поставки ресурса должны быть возобновлены в обычном режиме. Отдельно запланированы работы в селах Ровенского района.

17 апреля обследование будут проводить в Бармаках, где временно прекратят газоснабжение в домах на переулке Веснянковый, 11, 13 и 9.

Также ограничения будут действовать в Великом Алексине, где без голубого топлива останутся жители улиц Почтовая, 5, 7, 9, Промышленная, 11, 13, 15, 28, 30, 34, 36, 38, 9 и Шевченко, 10, 4, 6, 6

