Новий графік руху транспорту в Рівному розроблений з урахуванням очікуваного збільшення пасажиропотоку у поминальні дні.

Новий графік руху транспорту в Рівному запроваджують на період Провідної неділі, коли у місті тимчасово обмежать проїзд приватного транспорту до кладовища «Нове», повідомляє Politeka.

Обмеження діятимуть 18 квітня з 06:00 до 18:00 та 19 квітня з 06:00 до 15:00. Виняток зроблять лише для громадського транспорту, який забезпечуватиме підвезення мешканців.

Для перевезення пасажирів залучать 87 автобусів і 3 тролейбуси. Вони курсуватимуть за спеціальними маршрутами з різних районів міста до кладовища.

Зокрема, додаткові рейси організують на напрямках від Льонокомбінату, мікрорайону «Північний», села Ювілейне, Щасливого та інших частин громади. Частину маршрутів продовжать або змінять, щоб охопити найбільші пасажирські потоки.

Окремі автобуси курсуватимуть через центральні вулиці — Соборну, Київську, Д. Галицького та Стельмаха, забезпечуючи зручне сполучення з кладовищем.

Також передбачено посилення роботи популярних напрямків, зокрема маршрутів №38, №53, №57 та інших, де збільшать кількість транспорту на лінії.

У міській владі зазначають, що Новий графік руху транспорту в Рівному розроблений з урахуванням очікуваного збільшення пасажиропотоку у поминальні дні.

Мешканцям рекомендують заздалегідь планувати поїздки та користуватися громадським транспортом, оскільки доступ приватних авто до кладовища буде обмежений.

Такі заходи мають зменшити затори, впорядкувати рух та забезпечити безпечний доїзд для всіх відвідувачів.

Мешканців просять заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни під час пересування містом.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Рівненській області: до якої суми було підвищено ціну.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Рівному: які важливі зміни введено.

Як повідомляла Politeka, Дорога халатність: селищна рада на Рівненщині заплатить 13,5 мільйонів за «чужі» сокири.