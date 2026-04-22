Подорожание проезда в Луцке стало следствием решения исполнительного комитета городского совета, принятого 16 апреля, передает Politeka.

Стоимость билета в троллейбусах выросла с 8 до 12 гривен и начала действовать. Соответствующее решение было поддержано во время заседания исполкома. Как сообщили на месте происшествия, новые тарифы касаются городского электротранспорта, ежедневно обеспечивающего перевозку значительного количества пассажиров.

Для отдельных категорий предусмотрены льготные условия. В частности, учащиеся школ и студенты будут платить 6 гривен за поездку. В городской власти отмечают, что предыдущий уровень оставался одним из самых низких среди областных центров Украины.

Директор департамента экономической политики Борис Смаль пояснил, что главной причиной изменений стал рост затрат, в том числе на электроэнергию. По его словам, в течение последнего месяца предприятие работало фактически в убыток, используя собственные ресурсы для поддержки работы.

Чиновник отметил, что тариф в 8 гривен не покрывал фактических расходов на перевозку. В новой стоимости заложено около 5% рентабельности, что позволит направлять средства на модернизацию транспорта и улучшение технического состояния.

В настоящее время по будням на маршруты выходит около 40 троллейбусов, тогда как в выходные дни — 23 единицы. Ежедневный пассажиропоток составляет около 40 тысяч человек, и почти половина из них пользуется правом льготного проезда.

Также известно, что предыдущее повышение произошло летом 2023, когда цену увеличили с 6 до 8 гривен, а для молодежи установили отдельный тариф в 4 гривны. Отдельно в 2025 году пересматривалась стоимость поездок в маршрутных такси.

Подорожание проезда в Луцке, по словам представителей власти, должно обеспечить стабильную работу транспортной системы, своевременное обслуживание подвижного состава и сохранение качества перевозок жителей города.

