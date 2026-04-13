Подорожание проезда в Луцке может произойти в ближайшее время, передает Politeka.

Городской совет предлагает установить тариф в размере 24 гривен за поездку в маршрутках, в то же время перевозчики настаивают на 25–30 гривнах.

Во вторник, 8 апреля, прошла встреча представителей городского совета и предприятий-перевозчиков. Главной темой обсуждения стало регулирование стоимости перевозок пассажиров.

Департамент экономической политики подготовил проект решения, предусматривающий поднятие тарифа до 24 гривен. Анализировали данные о пассажиропотоке, сравнивали с другими городами схожего размера и учитывали экономические расчеты перевозчиков.

Однако предприниматели настаивают на более высокой цене – 25–30 гривен за поездку. Они аргументируют это ростом стоимости горючего, технического обслуживания и других эксплуатационных расходов. По их словам, без повышения тарифов часть автобусов может остаться вне маршрутов.

Проект решения вынесен на общественное обсуждение, которое продлится месяц. В случае изменения предлагаемого тарифа, процедура обсуждения начнется повторно.

Окончательный размер стоимости поездки определят на заседании исполкома после завершения всех этапов регуляторной процедуры.

Для сравнения, в Киеве тариф планируется поднять до 20 гривен, а во Львове стоимость билета может колебаться от 26 до 30 гривен в зависимости от способа оплаты.

Иарт заметить, что подорожание проезда в Луцке отражает общую тенденцию в украинских городах, где из-за роста расходов перевозчиков транспортные услуги становятся дороже.

Последние новости Украины:

