Подорожчання проїзду в Луцьку стало наслідком рішення виконавчого комітету міської ради, яке ухвалили 16 квітня, передає Politeka.

Вартість квитка у тролейбусах зросла з 8 до 12 гривень і почала діяти. Відповідне рішення підтримали під час засідання виконкому. Як повідомили на місці події, нові тарифи стосуються міського електротранспорту, який щоденно забезпечує перевезення значної кількості пасажирів.

Для окремих категорій передбачені пільгові умови. Зокрема, учні шкіл та студенти платитимуть 6 гривень за поїздку. У міській владі наголошують, що попередній рівень залишався одним із найнижчих серед обласних центрів України.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль пояснив, що головною причиною змін стало зростання витрат, зокрема на електроенергію. За його словами, протягом останнього місяця підприємство працювало фактично у збиток, використовуючи власні ресурси для підтримки роботи.

Посадовець зазначив, що тариф у 8 гривень не покривав фактичних витрат на перевезення. У новій вартості закладено близько 5% рентабельності, що дозволить спрямовувати кошти на модернізацію транспорту та покращення технічного стану.

Нині у будні на маршрути виходить близько 40 тролейбусів, тоді як у вихідні дні — 23 одиниці. Щоденний пасажиропотік сягає приблизно 40 тисяч людей, і майже половина з них користується правом пільгового проїзду.

Також відомо, що попереднє підвищення відбулося влітку 2023 року, коли ціну збільшили з 6 до 8 гривень, а для молоді встановили окремий тариф у 4 гривні. Окремо у 2025 році переглядали вартість поїздок у маршрутних таксі.

Подорожчання проїзду в Луцьку, за словами представників влади, має забезпечити стабільну роботу транспортної системи, своєчасне обслуговування рухомого складу та збереження якості перевезень для жителів міста.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Волинській області: як українцям оформити пільгу та на що звернути увагу

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: для кого змінили розцінки.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області: які ціни діятимуть з березня.