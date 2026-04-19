Прогноз погоды на неделю с 20 по 26 апреля в Харькове поможет местным жителям подготовиться к естественным прихотям.

Прогноз на неделю с 20 по 26 апреля в Харькове показывает преимущественно облачный характер погоды с периодическими прояснениями и кратковременными осадками, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 20 по 26 апреля в Харькове предоставили на платформе sinoptik.ua.

20 апреля в городе ожидается переменная облачность. Ночью температура составит около +5 градусов, утром поднимется до +7, днем ​​достигнет +11, а к вечеру снизится до +7.

21 апреля атмосфера станет мрачнее. Ночью температура опустится до +3 градусов, днем ​​поднимется до +10, а к вечеру останется на уровне +6.

22 апреля сохранится облачная атмосфера. Температура ночью будет около +3 градусов, днем ​​до +10, вечером около +7.

23 апреля температурные показатели несколько повысятся. Ночью прогнозируется около +4 градусов, днем ​​до +12, вечером около +9. Ветер усилится до 4 м/с, но осадков не ожидается.

24 апреля ожидается потепление. Ночью температура составит около +6 градусов, днем ​​поднимется до +13, а к вечеру останется на уровне +9. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, постепенно прекратившийся к вечеру.

25 апреля температура продолжит расти. Ночью прогнозируется около +7 градусов, днем ​​до +14, вечером около +11.

В течение дня будет облачно, а днем ​​возможен кратковременный мелкий дождь. Осадки не будут длительными и завершатся еще до вечера.

26 апреля станет самым теплым днем. Ночью температура будет около +7 градусов, днем ​​поднимется до +15, а вечером будет держаться на уровне +12.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 20 по 26 апреля в Харькове указывает на постепенное потепление.

Последние новости Украины:

