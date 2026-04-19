Прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Харкові допоможе місцевим жителям підготуватися до природних примх.

Прогноз на тиждень з 20 до 26 квітня в Харкові показує переважно хмарний характер погоди з періодичними проясненнями та короткочасними опадами, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Харкові надали на платформі sinoptik.ua.

20 квітня у місті очікується мінлива хмарність. Уночі температура становитиме близько +5 градусів, вранці підніметься до +7, удень досягне +11, а ввечері знизиться до +7.

21 квітня атмосфера стане більш похмурою. Вночі температура опуститься до +3 градусів, вдень підніметься до +10, а ввечері залишиться на рівні +6.

22 квітня збережеться хмарна атмосфера. Температура вночі становитиме близько +3 градусів, удень до +10, увечері близько +7.

23 квітня температурні показники трохи підвищаться. Вночі прогнозується близько +4 градусів, удень до +12, увечері близько +9. Вітер посилиться до 4 м/с, але опадів не передбачається.

24 квітня очікується потепління. Вночі температура становитиме близько +6 градусів, удень підніметься до +13, а ввечері залишиться на рівні +9. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який поступово припиниться до вечора.

25 квітня температура продовжить зростати. Вночі прогнозується близько +7 градусів, удень до +14, увечері близько +11.

Протягом дня зберігатиметься хмарність, а вдень можливий короткочасний дрібний дощ. Опади не будуть тривалими та завершаться ще до вечора.

26 квітня стане найтеплішим днем. Вночі температура становитиме близько +7 градусів, удень підніметься до +15, а ввечері триматиметься на рівні +12.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 20 до 26 квітня в Харкові вказує на поступове потепління.

