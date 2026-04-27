Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в разных населенных пунктах региона с разными условиями проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в формате временного проживания в частных домах и квартирах, сообщает Politeka.

В Киевской области предложения бесплатного жилья для ВПЛ можно найти на платформе "Помогай".

Часть вариантов включает отдельные комнаты в частных домах с базовыми условиями проживания. Другие же – предполагают участие жильцов в уходе за территорией или совместном ведении хозяйства.

К примеру, доступно бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области в виде отдельной комнаты в частном доме.

Дом предлагают для женщины или женщины с ребенком, с возможностью совместного питания и использования бытовых условий. В доме есть кухня, ванная комната, отдельный туалет и базовые удобства.

Еще один вариант расположен в Процево. Здесь предлагают проживание на закрытой территории с несколькими домами и базовой инфраструктурой.

Жильцы могут получить комнату и доступ к кухне, душу, стиральной машине и интернету. В то же время предусмотрено участие в уходе за территорией или выполнении функций помощника, что может рассматриваться как частичная занятость.

В Боровой Фастовского района также доступны квартиры в частном доме с полным набором условий для проживания.

Предложение рассчитано преимущественно на женщину или пожилого человека, который сможет проживать вместе с хозяйкой. Уход не обязателен, однако предполагается совместное проживание и взаимная помощь в быту.

В целом в регионе подобные варианты остаются точечными и зависят от частных инициатив владельцев, готовых предоставить комнаты или дома для переселенцев на разных условиях.

Последние новости Украины:

