Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують у різних населених пунктах регіону з різними умовами проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області доступне у форматі тимчасового проживання в приватних будинках і квартирах, повідомляє Politeka.

У Київській області пропозиції безкоштовного житла для ВПО можна знайти на платформі "Допомагай".

Частина варіантів передбачає окремі кімнати у приватних будинках із базовими умовами проживання. Інші ж - передбачають участь мешканців у догляді за територією або спільному веденні господарства.

До прикладу, доступне безкоштовне житло для ВПО в Київській області у вигляді окремої кімнати в приватному будинку.

Дім пропонують для жінки або жінки з дитиною, з можливістю спільного харчування та користування побутовими умовами. У будинку є кухня, ванна кімната, окремий туалет та базові зручності.

Ще один варіант розташований у Процеві. Тут пропонують проживання на закритій території з кількома будинками та базовою інфраструктурою.

Мешканці можуть отримати кімнату та доступ до кухні, душу, пральної машини та інтернету. Водночас, передбачена участь у догляді за територією або виконання функцій помічника, що може розглядатися як часткова зайнятість.

У Боровій Фастівського району також доступне помешкання у приватному будинку з повним набором умов для проживання.

Пропозиція розрахована переважно на жінку або літню людину, яка зможе проживати разом із господинею. Догляд не є обов’язковим, однак передбачається спільне проживання та взаємна допомога у побуті.

Загалом у регіоні подібні варіанти залишаються точковими і залежать від приватних ініціатив власників, які готові надати кімнати або будинки для переселенців на різних умовах.

