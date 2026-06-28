Доплаты для пенсионеров в Запорожье устанавливаются в размере 1038 гривен ежемесячно, что составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье вводятся как отдельный ежемесячный механизм социальной поддержки граждан пожилого возраста, сообщает Politeka.net.

Выплаты администрирует Пенсионный фонд Украины, и они касаются людей, достигших 80-летнего возраста и отвечающих определенным государством критериям. Речь идет не об автоматическом начислении – процедура предусматривает проверку права через медицинские и административные этапы.

Основным условием является потребность в постоянном постороннем уходе. Для этого гражданин должен обратиться к семейному врачу, пройти оценку состояния здоровья и получить заключение врачебно-консультативной комиссии. Именно этот документ определяет, может ли человек претендовать на поддержку.

Дополнительно учитывается социальный статус: проживание отдельно и отсутствие трудоспособных родственников, которые должны обеспечивать содержание. При этом факт их наличия принимается во внимание независимо от места жительства.

Доплаты для пенсионеров в Запорожье устанавливаются в размере 1038 гривен ежемесячно, что составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году базовый показатель определен на уровне 2595 гривен, от которого рассчитывается сумма выплаты.

Оформление производится через Пенсионный фонд Украины после подачи заявления и пакета документов, включающего паспорт, идентификационный код и медицинское заключение. Без подтверждения всех требований назначения не производится, а решение принимается только после полной проверки оснований.

Специалисты отмечают, что порядок назначения таких выплат остается неизменным и действует в рамках действующего законодательства.

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