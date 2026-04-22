Повышение тарифов на газ в Черниговской области касается потребителей, подключенных к "Нафтогазу", сообщает Politeka.

Они продолжают оплачивать топливо по действующей ставке 7,96 грн. за кубометр в пределах фиксированного пакета.

Этот тарифный режим действует до 30 апреля, после чего завершаются договорные условия. Официальные сообщения о пролонгации пока не обнародованы.

По предварительным правительственным сигналам базовая цена может остаться стабильной после 1 мая 2026 года. В то же время в среднесрочной перспективе пересмотр стоимости выглядит вероятным.

Аналитические материалы указывают: во время военного положения действует ограничение на изменение расценок, однако после перехода к мирному регулированию содержание нынешнего уровня станет сложнее. В этом контексте международные партнеры, в частности МВФ, отмечают необходимость экономически обоснованного формирования тарифов.

Источники в правительственной среде отмечают, что подготовка к обновлению модели ценообразования уже началась. Речь идет не о финальном решении, а о расчетном этапе, где определяют возможные параметры будущей стоимости.

Отдельно в этом процессе рассматривается тема повышения тарифов на газ в Черниговской области. Она входит в более широкий пакет региональных экономических оценок, которые сейчас формируются.

Специалисты анализируют уровень доходов населения во избежание резкого падения платежей в случае слишком высоких ставок. По их словам, баланс между рыночной ценой и реальными возможностями граждан является ключевым фактором.

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее заявляла, что сохранение стабильной стоимости энергоносителя для домохозяйств остается приоритетом. В то же время окончательные решения по будущему тарифу пока не озвучены.

