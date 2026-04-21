Новый график движения транспорта в Тернополе предполагает восстановление сезонных автобусов до дачных массивов, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Тернополе начал действовать с учетом возобновления перевозок в садоводческие товарищества, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, новый график движения транспорта в Тернополе предусматривает запуск специальных рейсов в связи с началом дачного сезона.

В частности, с 18 апреля в городе возобновили курсировку автобуса по маршруту «Ул. Львовская – Вторые дачи». Этот рейс сезонный и работает в определенные дни.

Автобусы отправляются каждую среду и субботу с ул. Львовской в ​​7.40 и 17.40, а в обратном направлении от дачных обществ выезжают в 08.00 и 18.00.

В городском совете отмечают, что в случае увеличения пассажиропотока уже с мая возможна корректировка расписания. Это означает, что количество рейсов или время отправления может измениться в зависимости от спроса среди жителей.

В то же время, новый график движения транспорта в Тернополе предусматривает и частичное возобновление работы автобусного маршрута №33, курсирующего в садоводческие товарищества «Ветеран» и другие. Соответствующие изменения вступили в силу с 16 апреля.

До 1 мая этот маршрут работает по ограниченному расписанию. Автобусы отправляются от остановки «Издательство «Збруч»» в 8:00, 9:00, 16:00 и 17:00. В обратном направлении от остановки «Дачи «Ветеран» рейсы выполняются в 8:30, 9:30, 16:30 и 17:30.

В городском совете добавляют, что с наступлением мая количество рейсов в этом направлении планируют увеличить. Это связано с традиционным ростом количества пассажиров в весенне-летний период.

Именно поэтому актуальное расписание следует учитывать всем, кто планирует поездки в дачные кооперативы уже в ближайшее время.

Напомним, Politeka писала, Новый график движения поездов в Тернопольской области: какие ограничения ввела "Укрзализныця"

Также Politeka сообщала, что подорожание проезда в Тернопольской области: где и насколько подняли тарифы

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Тернополе: о каких изменениях стало известно