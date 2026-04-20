Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области начала действовать в одном из городов, поэтому рассказываем об этом больше.

Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области заработала в Чорткове после запуска автоматизированного механизма, внедряемого оператором ООО «Easy Soft» из города Киев, сообщает Politeka.

О введении новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области рассказали на официальном сайте городского совета.

В рамках нововведения в общественном транспорте города полностью изменили подход к расчетам за билеты, сделав их безналичными и автоматизированными.

Перевозчики получают возможность вести точный учет пассажиропотока, что позволяет контролировать реальное количество поездок и более прозрачно фиксировать доходы.

В городском совете отмечают, что это один из этапов перехода к современной модели транспортных расчетов, уже используемой в ряде городов.

Оплата проезда согласно новой системе в Чорткове Тернопольской области теперь осуществляется исключительно безналично.

Пассажиры могут рассчитаться банковской бесконтактной картой или льготной «Картой чортковянина». Для этого достаточно приложить карту к валидатору, после чего механизм автоматически подтверждает транзакцию.

Отдельно отмечается, что в ближайшее время в городе планируется ввести возможность использования электронного билета, который можно будет пополнять через терминалы EasyPay.

При этом старые льготные карты продолжают действовать, поэтому их не нужно заменять. Обновленные карты будут выдаваться только при первом оформлении или в случае потери или повреждения предыдущих.

Контроль за наличием билетов будет осуществляться кондукторами, которые имеют специальные устройства для проверки билетов в любой момент поездки.

В случае обнаружения неоплаченного билета предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством, а штраф будет составлять 260 гривен.

