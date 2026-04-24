В Ковеле рассматривается подорожание проезда в Волынской области, которое касается городских маршрутных перевозок и уже прошло этап общественного обсуждения, сообщает Politeka.

В городе прошли общественные слушания по проекту решения исполнительного комитета об изменении стоимости поездок в городских автобусах. Во встрече приняли участие жители общины и представители транспортной сферы.

В ходе обсуждения поднимались вопросы качества перевозок. В частности, речь шла о соблюдении графиков движения, регулярности курсирования автобусов и необходимости обновления подвижного состава. Также участники обращали внимание на общий уровень транспортного обслуживания в городе.

После рассмотрения предложений собравшиеся поддержали проект решения.

В документе предлагается установить тариф в размере 15 грн. для взрослых пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Для учащихся школ, а также студентов профессионально-технических и вузов предусмотрена стоимость 10 гривен.

Отдельно во время слушаний обсуждались льготные условия для разных категорий пассажиров и общее влияние изменения стоимости жителей.

Дальнейшее решение о внедрении новых тарифов должно принять исполнительный комитет городского совета, и именно после этого подорожание проезда в Волынской области может официально вступить в силу.

Кроме того, на Волыни цены поднялись и на коммунальные услуги.

По обновленным расчетам один кубометр воды стоит 30,97 гривны, канализационная услуга — 20,99 гривны. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС теперь составляет 280,58 грн, что на 21% превышает предыдущий уровень.

