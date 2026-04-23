В Луцке введен новый график движения транспорта, касающийся одного из самых загруженных маршрутов электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Луцке начал действовать для троллейбуса № 4 "Железнодорожный вокзал - Вересневе", сообщает Politeka.

Речь идет о новом графике движения, который был введен в связи с необходимостью согласовать курсирование общественного транспорта с расписанием пригородных поездов, проходящих через станцию ​​«Луцк».

На официальном сайте городского совета объяснили, что корректировка расписаний связана с прибытием и отправлением поездов на направлениях «Ковель – Луцк – Здолбунов», «Киверцы – Горохов», «Здолбунов – Луцк» и других маршрутов.

Именно эти рейсы формируют значительную часть пассажиропотока, поэтому синхронизация курсирования позволяет сделать пересадки удобнее и сократить время ожидания общественного транспорта.

Фактически новый график движения в Луцке направлен на то, чтобы согласовать работу городского электротранспорта с железнодорожным сообщением.

Это особенно важно для жителей, которые ежедневно пользуются троллейбусом № 4 для поездок на работу, учебу или пересадку на другие рейсы.

В горсовете отмечают, что изменения должны сделать проезд более предсказуемым и удобным в часы пик.

В то же время пассажирам рекомендуют внимательно следить за актуальным расписанием, поскольку в период адаптации возможны уточнения времени прибытия.

Для этого жителям советуют пользоваться цифровыми сервисами, позволяющими отслеживать курсирование в реальном времени.

В частности, информацию о маршруте троллейбуса № 4 можно просматривать в мобильном приложении «Сити Кард», на сайте оператора АСООП «Сити Кард» по адресу citycard.net/Кабинет/Маршруты/(изменить направление), а также в популярных приложениях City Bus и EasyWay.

