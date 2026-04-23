Новий графік руху транспорту в Луцьку почав діяти для тролейбуса № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе», повідомляє Politeka.

Йдеться про новий графік руху, який запровадили у зв’язку з необхідністю узгодити курсування громадського транспорту з розкладом приміських поїздів, що проходять через станцію «Луцьк».

На офіційному сайті міської ради пояснили, що коригування розкладів пов’язане з прибуттям і відправленням поїздів на напрямках «Ковель – Луцьк – Здолбунів», «Ківерці – Горохів», «Здолбунів – Луцьк» та інших маршрутів.

Саме ці рейси формують значну частину пасажиропотоку, тому синхронізація курсування дозволяє зробити пересадки більш зручними та скоротити час очікування громадського транспорту.

транспорту, автобус, громадський транспорт

Фактично, новий графік руху в Луцьку спрямований на те, щоб узгодити роботу міського електротранспорту із залізничним сполученням.

Це особливо важливо для мешканців, які щодня користуються тролейбусом № 4 для поїздок на роботу, навчання або пересадки на інші рейси.

У міськраді наголошують, що зміни мають зробити проїзд більш передбачуваним і зручним у години пік.

Водночас, пасажирам рекомендують уважно стежити за актуальним розкладом, оскільки у період адаптації можливі уточнення часу прибуття.

Для цього мешканцям радять користуватися цифровими сервісами, які дозволяють відстежувати курсування у реальному часі.

Зокрема, інформацію про маршрут тролейбуса № 4 можна переглядати у мобільному додатку «Сіті Кард», на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» за адресою citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок), а також у популярних застосунках «City Bus» та «EasyWay».

Останні новини України:

