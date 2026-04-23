У Луцьку запроваджено новий графік руху транспорту, який стосується одного з найзавантаженіших маршрутів електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Луцьку почав діяти для тролейбуса № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе», повідомляє Politeka.

Йдеться про новий графік руху, який запровадили у зв’язку з необхідністю узгодити курсування громадського транспорту з розкладом приміських поїздів, що проходять через станцію «Луцьк».

На офіційному сайті міської ради пояснили, що коригування розкладів пов’язане з прибуттям і відправленням поїздів на напрямках «Ковель – Луцьк – Здолбунів», «Ківерці – Горохів», «Здолбунів – Луцьк» та інших маршрутів.

Саме ці рейси формують значну частину пасажиропотоку, тому синхронізація курсування дозволяє зробити пересадки більш зручними та скоротити час очікування громадського транспорту.

Фактично, новий графік руху в Луцьку спрямований на те, щоб узгодити роботу міського електротранспорту із залізничним сполученням.

Це особливо важливо для мешканців, які щодня користуються тролейбусом № 4 для поїздок на роботу, навчання або пересадки на інші рейси.

У міськраді наголошують, що зміни мають зробити проїзд більш передбачуваним і зручним у години пік.

Водночас, пасажирам рекомендують уважно стежити за актуальним розкладом, оскільки у період адаптації можливі уточнення часу прибуття.

Для цього мешканцям радять користуватися цифровими сервісами, які дозволяють відстежувати курсування у реальному часі.

Зокрема, інформацію про маршрут тролейбуса № 4 можна переглядати у мобільному додатку «Сіті Кард», на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» за адресою citycard.net/Кабінет/Маршрути/(змінити напрямок), а також у популярних застосунках «City Bus» та «EasyWay».

