Подорожание круп в Черниговской области фиксируется в апреле 2026 года на фоне роста цен сразу в нескольких базовых категориях бакалеи , передает Politeka.

Информацию об этом украинцам предоставляет сайт Минфин .

Рынок демонстрирует неравномерную, но общую восходящую динамику, охватывающую пшено, манку и гречку. В разных торговых сетях зафиксировано как плавное повышение, так и более резкие колебания в зависимости от продукта.

Пшено 1 кг сейчас стоит в среднем 51,75 грн. В магазинах цена колеблется от 51 до 52,50 грн. По сравнению с мартом средний показатель вырос на 1,00 грн, при этом за месяц зафиксировано постепенное закрепление нового уровня после середины апреля.

В категории манки "Хуторок" 800 г средняя цена составляет 41,25 грн. В торговых сетях значение варьируется от 38,99 до 43,50 грн. За месяц зафиксирован рост на 6,25 грн, что сопровождается заметным переходом на более высокий ценовой диапазон.

Наиболее существенную динамику показывает гречка 1 кг. Средний уровень достиг 75,05 грн., тогда как в марте он составлял 53,75 грн. Рост за месяц составил 20,98 грн., что существенно выделяет эту категорию среди других продуктов.

В торговых сетях цены на гречку колеблются от 54,90 до 96,50 грн в зависимости от поставщика и формата продаж. Ежедневная динамика показывает постепенный рост с последующим закреплением в районе средних значений.

В целом сегмент круп демонстрирует синхронное повышение стоимости, при этом наибольшее давление на рынок формирует именно гречка, тогда как пшено и манка изменяются постепенно.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая динамика подорожания круп в Черниговской области будет зависеть от урожая, расходов на логистику и общей ситуации на продовольственном рынке.

