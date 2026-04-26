Подорожчання круп в Чернігівській області фіксується у квітні 2026 року на тлі зростання цін одразу в кількох базових категоріях бакалії, передає Politeka.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

Ринок демонструє нерівномірну, але загальну висхідну динаміку, яка охоплює пшоно, манку та гречку. У різних торгових мережах зафіксовано як плавне підвищення, так і різкіші коливання залежно від продукту.

Пшоно 1 кг наразі коштує в середньому 51,75 грн. У магазинах ціна коливається від 51,00 до 52,50 грн. Порівняно з березнем середній показник зріс на 1,00 грн, при цьому протягом місяця зафіксовано поступове закріплення нового рівня після середини квітня.

У категорії манки «Хуторок» 800 г середня ціна становить 41,25 грн. У торгових мережах значення варіюється від 38,99 до 43,50 грн. За місяць зафіксовано зростання на 6,25 грн, що супроводжується помітним переходом на вищий ціновий діапазон.

Найбільш суттєву динаміку показує гречка 1 кг. Середній рівень досяг 75,05 грн, тоді як у березні він становив 53,75 грн. Зростання за місяць склало 20,98 грн, що суттєво виділяє цю категорію серед інших продуктів.

У торгових мережах ціни на гречку коливаються від 54,90 до 96,50 грн, залежно від постачальника та формату продажу. Щоденна динаміка показує поступовий ріст із подальшим закріпленням у районі середніх значень.

Загалом сегмент круп демонструє синхронне підвищення вартості, при цьому найбільший тиск на ринок формує саме гречка, тоді як пшоно та манка змінюються більш поступово.

Експерти прогнозують, що подальша динаміка подорожчання круп в Чернігівській області залежатиме від урожаю, витрат на логістику та загальної ситуації на продовольчому ринку.

