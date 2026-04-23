В некоторых населенных пунктах Харьковской области 24 апреля 2026 года будут применять новые графики отключения света, электроэнергии не будет по 8 часов подряд.

Специалисты облэнерго объявили новые локальные графики отключения света в Харьковской области на пятницу, 24 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

В частности, о графиках отключения света на 24 апреля предупреждают жителей Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. Ориентировочно с 9 до 17 часов без электроэнергии частично останется город Люботин, а именно дома по следующим адресам:

ул. Соревнования, 62, 62А, 64, 66/2, 68/1, 70, 71, 73;

Киевская, 1-9;

Мерчанская, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 9;

Рокоссовского, 32, 32А, 34А, 36, 36А, 38, 40;

Херсонская, 35;

пер. Соревнования, 2/58, 3, 4/49, 5-16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 26, 28, 29, 31, 33, 33А, 35;

пер. Солнечный, 3, 5, 15/1.

Также графики отключения света в Харьковской области 24 апреля 2026 года будут применяться в пределах Зачепиловской поселковой территориальной общины, пишет Politeka. Там с 8:00 до 16:09 плановые обесточения, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях, будут проходить в следующих населенных пунктах:

Залинейное (частично улицы Лиманская, Песчаная, Степная, Вишневая);

Заречное (Лесная, Мира, Орильская);

Малый Орчик (Уютная, Зеленая, Цветочная, Небольшая).

О других возможных обесточениях на пятницу облэнерго может объявить позже, следите за сообщениями на страницах своей территориальной общины.

