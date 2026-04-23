У деяких населених пунктах Харківської області 24 квітня 2026 року застосовуватимуть нові графіки відключення світла, електроенергії не буде по 8 годин поспіль.

Фахівці обленерго оголосили нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на пʼятницю, 24 квітня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зокрема про графіки відключення світла на 24 квітня попереджають мешканців Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. Орієнтовно з 9 до 17 години без електроенергії частково залишиться місто Люботин, а саме будинки за такими адресами:

вул. Змагання, 62, 62А, 64, 66/2, 68/1, 70, 71, 73;

Київська, 1-9;

Мерчанська, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 9;

Рокоссовського, 32, 32А, 34А, 36, 36А, 38, 40;

Херсонська, 35;

пров. Змагання, 2/58, 3, 4/49, 5-16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 26, 28, 29, 31, 33, 33А, 35;

пров. Сонячний, 3, 5, 15/1.

Також графіки відключення світла в Харківській області 24 квітня 2026 року застосовуватимуть у межах Зачепилівської селищної територіальної громади, пише Politeka. Там із 8:00 до 16:09 планові знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах, відбуватимуться в таких населених пунктах:

Залінійне (частково вулиці Лиманська, Піщана, Степова, Вишнева);

Зарічне (Лісова, Миру, Орільська);

Малий Орчик (Затишна, Зелена, Квіткова, Невелика).

Про інші можливі знеструмлення на пʼятницю обленерго може оголосити пізніше, стежте за повідомленнями на сторінках своєї територіальної громади.

