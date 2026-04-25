Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области рассматривается как поэтапный процесс, зависящий от завершения всех согласительных процедур.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области в 2026 году остается открытым вопросом в рамках государственной энергетической политики, сообщает Politeka.

В апреле большинство бытовых клиентов «Нафтогаза» – около 98% домохозяйств – продолжают расчеты по действующей фиксированной ставке 7,96 грн за кубометр. Текущий пакет «Фиксированный» действует до 30 числа месяца, однако официальные решения по продлению пока не обнародованы.

Правительственные сигналы указывают на возможное сохранение устойчивого уровня стоимости в ближайший период. В то же время среднесрочные оценки не исключают коррекции из-за макроэкономических факторов и рекомендаций международных институций.

Аналитические службы производят сценарное моделирование будущих расчетов. В центре внимания — соотношение платежной нагрузки и финансовых возможностей домохозяйств во избежание резкого роста задолженности.

Повышение тарифов на газ в Днепропетровской области рассматривается как составляющая более широкой трансформации энергетического сектора, где постепенный переход к рыночным механизмам сочетается с социальными ограничениями для потребителей.

Правительственные структуры подчеркивают, что поддержка доступности энергоресурсов остается приоритетом, однако после завершения временных стабилизационных решений удерживать текущие параметры будет сложнее.



Также следует отметить, что окончательные параметры будущей тарифной модели пока не определены, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических расчетов и общей стратегии энергетической системы страны.

